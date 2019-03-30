Вашингтон, 30 марта, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.

U.S. Department of State Хизер Науэрт

«От лица дружной семьи госдепартамента хочу поблагодарить Хизер Науэрт за ее безупречную службу на протяжении двух лет. Она замечательно будет представлять США в программе Фулбрайта», — заявил он.

Отметим, что программа образовательных грантов Фулбрайта была основана в 1946 г. американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом для укрепления культурных связей между США и другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп выдвинул Науэрт в качестве кандидата на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, однако Науэрт сама сняла свою кандидатуру.