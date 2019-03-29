Саратов, 30 марта, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей заплатит ресторан «Брудершафт-Л» жителю Саратова за неправомочный отказ в приёме на работу, сообщили в пресс-службе областного суда.

geralt Женщины и мужчины

Отмечается, что житель Саратова обратился в суд после того, как «Брудершафт-Л» отказался взять его на работу только лишь потому, что он оказался мужчиной, а не женщиной.

На работу саратовчанин пытался устроиться через центр занятости, который предложил вакансию хостеса. В обязанности хостеса входит встреча гостей при входе в заведение. О половых предпочтениях в заявке ресторана не упоминалось. Несмотря на это работодатель отказал кандидату на должность.

«Представитель общества выдал безработному письменный ответ следующего содержания: «кандидатура отклонена в связи с несоответствием требованиям (пол)». За защитой нарушенных прав гражданин обратился в суд», — сообщили в суде.

Суд требования истца удовлетворил, постановив, что отказ в приеме на работу по половому признаку неправомерен. С ресторана будет взыскана компенсация морального вреда.