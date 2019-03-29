Бухарест, 30 марта, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Сербия начнет строительство своего участка газопровода «Турецкий поток» в ближайшие дни, заявил президент страны Александр Вучич в ходе встречи с лидерами балканских стран в Бухаресте.

Turkstream.info Газопровод Турецкий поток

Он подтвердил участие Сербии в проекте строительства газопровода «Турецкий поток». Вучич подчеркнул, что работы по строительству начнутся уже на днях, на место строительства уже прибыла спецтехника. По его словам, Сербии необходимо нарастить импорт газа в связи с планами по развитию промышленности в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент Сербии Александр Вучич заявил об участии в строительстве газопровода «Турецкий поток» на территории страны. По его словам, работы по строительству должны начаться уже в апреле.