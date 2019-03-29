Вашингтон, 30 марта, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Ряд граждан Соединенных Штатов удерживаются в китайских лагерях в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в американском госдепе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Источник подчеркнул, что таких граждан США, которые якобы находятся в заключении в Китае, «не так много».

Ранее на брифинге госдепа США посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек сообщил об обращении некоего мужчины, чей отец поехал в Синьцзянь-Уйгурский автономный район и пропал. По словам Браунбека, такое обращение было не единственным. Госдеп предполагает, что американских граждан китайские власти удерживают незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео провел аналогию между Китаем и нацистской Германией. По его словам, Китай якобы постоянно притесняет людей по национальному и религиозному принципу.