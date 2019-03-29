Прага, 30 марта, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти поддержал намерения Чехии повысить расходы на оборону до двух процентов национального ВВП к 2024 году. Об этом он заявил после встречи с главой генштаба чешской армии Алешом Опатой.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

Скапаротти заявил, что приветствует решение Чехии увеличить расходы на оборону до двух процентов национального ВВП к 2024 году. Он также отметил успешно проходящую в чешской армии модернизацию.

«Это соответствует планам НАТО и развитию военного сотрудничества между США и Чехией», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на саммите стран — членов Североатлантического альянса американский президент Дональд Трамп призвал союзников увеличить военные расходы до двух процентов от национального ВВП. По мнению Трампа, Соединенные Штаты и так слишком много тратят на оборону, поэтому европейским членам НАТО следует увеличить свои расходы.