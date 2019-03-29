Вашингтон, 30 марта, 2019, 01:57 — ИА Регнум. Американский сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли внес законопроект, подразумевающий введение прямых выборов президента страны, в Конгресс США. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По мнению Меркли, избирательную систему в Соединенных Штатах давно пора реформировать и отказаться от существующей уже более 200 лет системы выборщиков. Вместо этого сенатор предлагает ввести прямые всенародные выборы. Меркли считает, что такая система будет более справедливой, чем устоявшаяся в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен призвала изменить избирательную систему в США и ввести прямые выборы. С критикой этого предложения выступил президент США Дональд Трамп, который заявил, что выборы при помощи коллегии выборщиков являются лучшим вариантом для Соединенных Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что раньше был сторонником идеи прямых выборов, но потом изменил свои взгляды.