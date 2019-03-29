Бухарест, 30 марта, 2019, 01:18 — ИА Регнум. О готовности Европейского союза к «жёсткому» Brexit заявил делегат Румынии по европейским делам Джордже Чамба в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Комментируя итоги голосования в Палате общин (Великобритания), отвергнувшей соглашение с ЕС по выходу из союза в третий раз, Чамба заявил, что Брюсселем уже приняты все необходимые меры для «жёсткого» Brexit, который румынский министр назвал «наихудшим сценарием».

Напомним, 29 марта британский парламент в третий раз проголосовал против соглашения с Брюсселем по выходу страны из состава ЕС. Брюссель из-за этого созывает экстренный саммит 10 апреля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя бойкот ее варианта со стороны парламента, британский премьер-министр Тереза Мэй напомнила, что теперь Великобритании придется выходить из ЕС 12 апреля (а не в конце мая), и назвала случившееся «правовым дефолтом».

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