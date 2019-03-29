Вашингтон, 30 марта, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не собираются вводить новый пакет санкций против КНДР, однако не исключают возможность введения санкций в будущем, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Roman Harak

«Люди в Северной Корее страдают, переживают нелегкие времена. И я не думаю, что дополнительные санкции сейчас необходимы. Но это не значит, что я не введу их потом», — заявил Трамп.

Он отметил, что ему удалось достигнуть хороших отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и заявил, что необходимо сохранять такие отношения как можно дольше.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта начальник комитета штабов США Джозеф Данфорд заявил, что американская армия использует все доступные ей средства для пресечения незаконной торговли КНДР. По его словам, пристальный контроль за соблюдением санкций против Северной Кореи позволит вынудить КНДР на уступки по денуклеаризации Корейского полуострова.