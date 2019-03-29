София, 30 марта, 2019, 01:00 — ИА Регнум. У Болгарии нет планов открывать военно-морские базы НАТО на территории страны, заявил болгарский министр обороны Красимир Каракачанов.

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«Информацию о возможном размещении на территории страны новых баз НАТО распространяют сайты, специализирующиеся на фейковых новостях», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Болгария даже не получала предложений о размещении базы ВМС НАТО или США. Каракачанов добавил, что, несмотря на лояльность к НАТО, Болгария не намерена нагнетать напряженность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что России и НАТО необходимо начать диалог для решения спорных вопросов. Он подчеркнул, что Болгария готова способствовать этому диалогу всеми силами.