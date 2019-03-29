Москва, 30 марта, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Неразрешенный конфликт экс-министра Михаила Абызова с кредиторами вылился в итоге в уголовное дело, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире с пользователями социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Михаил Абызов

По словам главы правительства, он не располагает никакой информацией о коммерческой деятельности Абызова. При этом до него дошли сведения, что «был и, видимо, остался определённый конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счёте вот такое уголовно-правовое развитие».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что у него нет претензий к работе Открытого правительства, которое возглавлял в своё время Абызов. Отметим, что фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Абызов, по версии следствия, нарушал закон именно во время работы в вышеназванной структуре.