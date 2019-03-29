Рим, 30 марта, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Гражданство Италии предпочла украинскому экс-ведущая украинской телепрограммы «Орёл и решка» Жанна Бадоева в программе «А поговорить?», материал опубликован на YouTube.

Vicoolya & Saida Жанна Бадоева

Когда ведущая спросила ее о гражданстве, Бадоева ответила, что у нее теперь итальянский паспорт. Бадоева также ответила согласием на вопрос, отказалась ли она от украинского гражданства, чтобы стать гражданкой Италии.

Бывшая гражданка Украины пояснила, что работает в развлекательном слоте, так что развлекает «людей всего мира».

Напомним, в феврале 2018 г. от украинского гражданства отказалась экс-первый заместитель МВД Украины Эка Згуладзе, чтобы стать гражданкой Грузии.

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Как ранее сообщала ИА REGNUM, в конце ноября украинский артист балета Сергей Полунин стал гражданином России.

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