Челябинск, 30 марта, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Партию свежей капусты из Киргизии не пропустили через границу России с Казахстаном, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

На российско-казахстанской границе 28 марта была задержана партия свежей капусты массой 20 т. Груз не пропустили в Россию, поскольку в документах была указана только капуста, но вместе с ней были обнаружены ещё и яблоки массой 0,07 т.

«Потому предъявленный фитосанитарный сертификат признали недействительным, так как он был выдан только на один вид подкарантинной продукции (свежие овощи)», — сообщили в пресс-службе.

Груз шёл из Бишкека и должен был поступить в Санкт-Петербург. В итоге фура проследовала обратно в Казахстан вместе с грузом, а «виновное лицо привлечено к административной ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 марта из Казахстана в Курганскую область пытались провезти партию опасных биологически активных добавок для похудения.

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