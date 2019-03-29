Вашингтон, 29 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Советник Белого дома Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп«сочувствует» премьер-министру Великобритании Терезе Мэй из-за проблем с Brexit, 29 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Президент сочувствует любому, кто испытывает такое давление, как премьер-министр Мэй, — заявил Болтон журналистам. — Он — человек, который сочувствует людям, занимающим такую позицию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 марта британский парламент в третий раз отверг соглашение Терезы Мэй с Брюсселем по выходу из Евросоюза.

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