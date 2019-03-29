Каракас, 29 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. В Венесуэле прошла торжественная церемония открытия учебно-тренировочного вертолётного центра, сообщает 29 марта пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».

Минобороны России Ми-35М

Центр построен Акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM)» по контракту с АО «Рособоронэкспорт».

В рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве персонал центра проходил обучение в России и полностью готов к эксплуатации тренажеров и учебного оборудования центра.

Венесуэльские летчики на базе этого центра будут обучаться эксплуатации и управлению вертолётами Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил о том, что российские военные специалисты в Венесуэле занимаются восстановлением систем ПВО С-300, пострадавших от мартовских аварий в энергосистеме страны.