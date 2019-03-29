Багдад, 29 марта, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Президент Ирака Бахрам Салих уверен, что присутствие в стране военных США — это «общий консенсус» всех иракских политических сил, 29 марта передает агентство Associated Press.

The U.S. Army ВС США

«Они здесь для особой миссии расширения возможностей иракских сил в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) и ни для чего другого. Это исключительная миссия, и я не вижу серьезного противодействия присутствию этих сил в Ираке», — заявил Салих журналистам информагентства.

Президент Ирака отметил, что присутствие в стране войск США должно продолжаться «столько, сколько это необходимо» для борьбы с терроризмом.

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