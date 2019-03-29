Киев, 29 марта, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен закупать самое современное оружие, в том числе в США. Об этом Порошенко рассказал в интервью украинскому телеканалу ICTV сегодня, 29 марта. Беседа проходила в ситуационном центре президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

В ходе интервью Порошенко похвастался, что именно в этом ситуационном центре завершились переговоры о поставках на Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«И мы также собираемся расширить сейчас это сотрудничество, будет закуплено дополнительное новейшее вооружение, в том числе из Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, действующий президент Украины рассказал, что вся линия фронта в Донбассе находится под видеонаблюдением.

«Каждый километр линии столкновения сегодня находится и под видео‑ и под инфракрасным наблюдением. Это и предусматривает эффективный и решительный отпор на любое нарушение прекращения огня», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США в период правления Барака Обамы не хотели осуществлять прямые поставки американского оружия на Украину, однако осуществляли такие поставки через третьи страны.

С приходом к власти Дональда Трампа Киев смог добиться от США поставки ПТРК Javelin. Это довольно дорогие и сложные в применении противотанковые ракетные комплексы, эффективность которых остается под вопросом. В американской армии их в настоящее время активно не используют, а лишь хранят на складах.