Москва, 29 марта, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает 29 марта пресс-служба Минобороны России.

Alex Beltyukov Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

Плановый полёт проходил над нейтральными водами в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Продолжительность полета превысила 13 часов, экипажи ракетоносцев и истребителей выполнили дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», — уточняет российское военное ведомство.

Минобороны России подчеркивает, что Воздушно-космические силы России выполняют свои полёты в полном соответствии с нормами международных правил.