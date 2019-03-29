Вена, 29 марта, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Формат переговорного процесса с Арменией остаётся неизменным, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров в Вене с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 29 марта, отвечая на вопрос ТАСС.

primeminister.am Встреча в Вене

«Переговорный процесс также должен быть поддержан гуманитарными акциями. Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы», — сказал президент.

По его словам, переговорному процессу дан новый импульс, «мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 9 марта, в котором говорится, что изменение переговорного формата может быть только с согласия двух сторон».

«Баку согласие на это не давал», — отметил он.

«Для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций СБ ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий», — заявил Алиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 марта, в Вене состоялись первые после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна переговоры лидеров Армении и Азербайджана, которые были подготовлены и проведены при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ.

Ранее Пашинян и Алиев несколько раз встречались на полях различных международных мероприятий. После прихода к власти в мае 2018 года, Пашинян настаивает на восстановлении переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием представителей Нагорно-Карабахской Республики.