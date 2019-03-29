Вена, 29 марта, 2019, 22:51 — ИА Регнум. В общей сложности положительно оцениваю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Австрии в Вене.

primeminister.am Встреча в Вене

«Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел перелом, или революция, или какое-то сверхсобытие. Но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, задачах. Кода я говорю, что оцениваю встречу положительно, это не означает, что на встрече кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Это очень важно. Люди думают, что если двое встретились, ладно, а кто выиграл, а кто проиграл? Этот разговор был и после прошлых встреч с Алиевым», — сказал Пашинян.

Он отметил: главное, что начат разговор, в котором каждая из сторон имеет свои представления.

«Этот конфликт имеет очень глубокие корни. В первую очередь важно, что мы понимаем, что не имеем дело с простой ситуацией. Это очень серьезная и глубокая проблема. Важна атмосфера, при которой стороны могут сказать друг другу то, о чем думают, когда мы можем говорить так, что в основе не будет намерения навредить друг другу, приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения и госгранице была стабильная ситуация, чтобы жители приграничных сел могли заниматься сельхозработами, не боясь снайперов», — сказал Пашинян.

Говоря о пленных, которые есть с обеих сторон, премьер Армении сказал, что если и невозможно сейчас обменяться, нужно подумать об организации встречи с семьями, вне зависимости от того, кто в чем обвиняется и насколько правомерно.

«Надеюсь, что наши с президентом Алиевым оценки не будут сильно отличаться друг от друга. Я не знаю, как оценивает президент Алиев нашу встречу, но надеюсь, что оценка будет положительной», — заявил Пашинян.

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Кстати, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене прошли конструктивно.

«Прошли они в конструктивной обстановке. Это после долгого перерыва первая официальная встреча руководства Армении и Азербайджана. Предыдущие встречи носили больше ознакомительный характер», — сказал Алиев журналистам, передает РИА Новости.

«Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса», — отметил президент Азербайджана.

«Дано поручение министрам иностранных дел, они, скорее всего, в ближайшее время встретятся с тем, чтобы продолжать переговорный процесс, который должен быть ориентирован на результат», — сказал Алиев.