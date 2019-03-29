Тула, 29 марта, 2019, 21:02 — ИА Регнум.

Избитая, выстраданная, но по-прежнему актуальная российская тема каждую весну — дорожное полотно. Оно словно тает вместе со снегом. Конечно, многие уповают на жесткие погодные реалии страны и оборачиваются на тот же запад, мол, там-то все хорошо, чем мы хуже, что делаем не так? Здесь играет свою роль история. В Европе вопрос дорожного строительства на сотни лет поднялся раньше, нежели в России. Сегодня, по словам специалистов, мы вовсе не отстаем и не догоняем. Технологии у нас и у них совершенно идентичные — соответствуют мировым стандартам. Дело в другом: мы никак не можем разогнать этот процесс и поставить на поток.

Вероятнее всего, именно этого пытается добиться президент РФ, озвучив проблему дорожной инфраструктуры в национальных проектах. В Тульской области губернатор Алексей Дюмин отметил, что в нацпроектах целевые показатели, механизмы их достижения и объемы финансирования обозначены.

«Но я еще раз призываю видеть конечную цель, к которой мы стремимся. Главный благополучатель — человек. Через эту призму нужно смотреть на задачи, поставленные президентом», — сказал Дюмин.

Однако тульскому лидеру, несмотря на четкие задачи, приходится лично вмешиваться в дорожные вопросы и опускать подчиненных с небес на землю.

Не смешите людей

«В последнее время начали укладывать не одноразовый (односезонный), а полусезонный асфальт, которого хватает ровно на полгода. Как на улице Мира, на Крестовоздвиженской площади, где укладывали к дню города и он уже в ямах. На Советской, где содрали плитку на тротуарах перед перекрестками и заасфальтировали. И этот асфальт уже в ямах», — одно из самых культурных сообщений от туляков.

С народом оказался солидарен и губернатор Алексей Дюмин. Он «серьезно пошутил» в адрес сити-менеджера Тулы Евгения Авилова на оперативном совещании.

«Выводите на улицы бригады, не ждите, когда ямы превратятся в окопы. Если надо, привлекайте внебюджетные источники, ищите их, как я их ищу для всей области, — порекомендовал руководитель региона. — В целом, наведение порядка в городе требует другого подхода. Хватит смешить народ: едешь по улице — свежую краску пластами наносят на ржавчину. Если ее [краску — ред.] сковырнуть, можно увидеть ржавчину времен еще Стародубцева [губернатор Тульской области с 1997—2005 гг.]».

Аналитики отмечают, что несмотря на злободневность и в каких-то случаях даже «аховое» положение в дорожной инфраструктуре области, ситуация меняется и состояние дорог в Тульской области в сравнении со многими регионами страны и ЦФО находится на достойном уровне.

«Это прежде всего федеральные и межмуниципальные трассы, это основная сеть дорог. Вместе с тем большое количество дорог в небольших городах, селах и деревнях в силу их скромных бюджетов не может дождаться капитального ремонта, а нагрузка от той же сельхозтехники здесь значительная и состояние их с каждым годом усугубляется. Во многом ситуация стала изменяться в лучшую сторону благодаря программе «Народный бюджет», когда степень участия граждан в принятии решений о необходимости ремонта того или иного участка дорог значительно возросла, — объясняет аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев. — Губернатор Дюмин неоднократно говорил своим подчиненным, что нужно слышать людей, учитывать их мнение, это касается и дорог. Поставленные Дюминым цели по развитию региональной дорожной сети амбициозны, но достижимы, дороги — лицо любого региона и его нельзя потерять».

Кстати, о сельских дорогах тульский губернатор напомнил и в тот момент, когда вручал ключи от высокопроходимых автомобилей для ФАПов (закуплены на внебюджетные средства фонда «Перспектива»). Алексей Дюмин сел за руль и проехал на нем с фельдшером из Тепло-Огаревского района.

«Проедет везде! А где не проедет, построим дороги», — сказал лидер области.

Деньги есть. Только работай

Тульская область сегодня участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году он пришел на смену приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализовывался в регионе в 2017—2018 гг. При этом в регионе есть два отдельных проекта: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». 197 км дорог подлежат ремонту: 154 км — регионального и межмуниципального значения, 41 улица в населённых пунктах. И все это на 2,3 млрд рублей. Федеральный центр выделит 938,5 млн рублей.

Вообще у региона амбициозные задачи на ближайшие пять лет. К 2024 году Тульская область планирует повысить доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50%, а в рамках городской агломерации — до 85%.

«Проблема дорог в Тульской области находятся на постоянном контроле губернатора. Напомню, что в ноябре прошлого года Алексей Дюмин в своем ежегодном послании депутатам Тульской областной думы обозначил ориентиры инфраструктурных дорожных проектов в текущем году: и Восточный обход Тулы с мостом через Упу, и автомобильный мост в Туле через реку, и северный обход Новомосковска. Все это органично укладывается в мировоззренческую парадигму губернатора, что главным благополучателем любых проектов и начинаний в Тульской области должен быть каждый житель региона» , — комментирует ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Игорь Оников.

Эксперт отмечает, что дороги — это видимый индикатор оценки деятельности региональных властей со стороны населения. Плохие дороги вызывают естественное неодобрение жителей области и критику властей.

«Дорога — это же не только комфортно и безопасно добраться из точки А в точку Б, а это и удобная логистика грузовых перевозок, снижение временных затрат, привлекательность бизнеса, мобильность трудовых резервов, увеличение туристического потока. Словом, перманентное экономическое развитие региона через модернизацию и реконструкцию дорожной инфраструктуры. И губернатор Дюмин действует в русле этого вектора, тем более принятие решений по ремонту дорожного полотна идет вплотную с участием и мнением общественности, — говорит Оников. — И не стоит забывать, что дороги являются одним из показателей эффективности глав субъектов федераций, которые утвердил президент России в середине декабря 2018 года».

Поможет контроль над коррупцией

160 км в Тульской области не вошли в национальный проект, но будут отремонтированы. На автодорогах местного значения готовится объединенный аукцион общей суммой свыше 300 млн рублей.

Для сравнения: в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 87 объектов, а их протяженность составила более 114 км. Денег тогда потратили в два раза меньше, чем планируется в этом — 1,5 млрд рублей.

Отметим, что в общей областной структуре расходов министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области находится на четвертом месте. Бюджет ведомства на 2019 год составляет 4,6 млрд рублей — это почти на 300 млн больше, чем в 2018 году.

Сосед Тульской области — Орел — запланировал траты на благоустройство дорожной инфраструктуры в размере 700 млн рублей. А Рязанская область — 2,7 млрд рублей. Последний регион чуть больше по площади, поэтому и средств на 500 млн больше, чем в Туле. Однако объемы финансирования — далеко не показатель эффективности и качества дорожного полотна. Необходим контроль за расходом средств. Как отметил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, если ужесточить контроль на 200−300%, ввести прямую уголовную ответственность за воровство на дорогах (и не только), то тогда и бюджет можно уменьшать на 50 или того больше процентов.

Впрочем, у тульского губернатора есть хороший опыт борьбы с мздоимством и целое региональное министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений.

«Необходимо активнее выявлять тех, кто наживается, используя свое служебное положение. И пресекать действия тех, кто путем подкупа пытается решать свои коммерческие интересы. И та, и другая категория — преступники. Ни один нарушитель не должен избежать наказания», — подчеркивает Дюмин.

Получается, если сложить пазл из финансирования, контроля и ответственности за расход денег, то и смешить народ не придется, так как страна и регионы уже обладают и квалифицированными кадрами, современной техникой и технологиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» всего направят 4,779 трлн рублей. Согласно паспорту, к 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна достигнуть 50,9%, городских агломераций — 85%, а количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения — 4.

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