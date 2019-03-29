Майкоп, 29 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил исполнение поручений по обращениям на прямую линию жителей поселка Табачный Майкопского района — 29 марта он совершил поездку в поселок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи побывал в поселке Табачный

Коллективное обращение жителей было направлено на прямую линию главы республики на ГТРК «Адыгея» в феврале. В частности, жители поселка просили помочь в решении целого комплекса проблемных вопросов: благоустройство, нехватка спортивных и современных игровых площадок для детей, материально-техническое состояние поселковой школы. Тогда глава региона дал ряд поручений, исполнение которых оценил уже на месте.

Так, Мурат Кумпилов осмотрел территорию и здание школы, требующее серьезной реконструкции, и поручил республиканскому министерству образования и науки рассмотреть возможность строительства в посёлке новой школы на 500 мест. Также дано задание в ближайшее время обустроить возле школы спортивную площадку. Глава МО «Майкопский район» Олег Топоров доложил, что уже запланировано строительство футбольного поля с искусственным покрытием. На эти цели из районного бюджета выделено 1,9 млн рублей, работы обещают выполнить до конца июня.

По информации директора школы Надежды Хлгатян, в прошлом году по результатам ГИА 53% выпускников этой школы поступили в высшие учебные заведения, 47% — в средние профессиональные учреждения республики. Кроме того, в школе ежегодно проводятся различные соревнования, среди них — межрегиональные состязания по спортивному ориентированию. По мнению Мурата Кумпилова, школа может стать базовым учреждением в развитии спортивного ориентирования и дал поручение республиканскому спорткомитету оказать необходимую поддержку.

Также глава Адыгеи посетил фельдшерско-акушерский пункт, поинтересовался лекарственным обеспечением. Поскольку ФАП находится на первом этаже многоквартирного дома, Мурат Кумпилов поручил предусмотреть замену инженерных коммуникаций учреждения, одновременно провести капремонт всего дома. Также поставлена задача в перспективе организовать на базе ФАПа врачебную амбулаторию.