Владимир, 29 марта, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Два из 12 «спорных» объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника будут переданы в безвозмездное пользование Русской православной церкви. К такому соглашению пришла Согласительная комиссия во главе с генеральным директором музея Светланой Мельниковой и владыкой Тихоном на заседании 28 марта.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Спасо-Евфимиев монастырь

Как сообщила пресс-служба ВСМЗ, в безвозмездное пользование церкви передадут только два объекта культурного наследия в Суздале — Приказную избу из ансамбля Свято-Покровского женского монастыря и Знаменскую церковь XVIII века.

Запросы о передаче в безвозмездное пользование других объектов культурного наследия, относящихся в данный момент к музею-заповеднику, Владимирская митрополия РПЦ решила отозвать.

При этом обе стороны пошли на компромисс. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Спасо-Преображенский собор и Трапезная Успенская церковь в Спасо-Евфимиевском монастыре, а также Богородице-Рождественский собор в Суздальском кремле останутся в управлении ВСМЗ. Однако также в них по согласованию с митрополией будут проходить богослужения.

Руководство музея намерено совместно с представителями церкви реализовать проекты. Например, в музее пообещали совместные программы по возрождению звонарного искусства и изучению духовно-материальной культуры как основы христианского самопознания

Как уже сообщало ИА REGNUM, РПЦ претендовала на 12 объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в том числе — Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и объекты, расположенные в Суздале и Гусь-Хрустальном. Часть этих объектов включена в список ЮНЕСКО, а также приносит музею более половины доходов.

Несмотря на успешный диалог с РПЦ в прошлом, руководство ВСМЗ во главе с «варягом» ИА REGNUM договориться с церковью не смогло, потому что разговор вёлся исключительно «на повышенных тонах» — вплоть до угроз «сменить замки» на музейных дверях. Из-за этих разногласий и была создана Согласительная комиссия, работу которой продолжила Светлана Мельникова. Игорь Конышев в конце 2018 года покинул пост директора музея, а затем стал фигурантом уголовного дела о многомиллионной растрате бюджетных средств, якобы потребовавшихся на новый сайт ВСМЗ.