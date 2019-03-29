Вена, 29 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по нагорно-карабахскому урегулированию прошла нормально. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сразу после переговоров в Вене.

primeminister.am Встреча в Вене

«Встреча прошла нормально», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Перед отъездом из отеля, где проходили переговоры, Пашинян согласился сфотографироваться с прохожими.

Встреча Алиева и Пашиняна началась в 11:00 по местному времени (13:00 мск) в присутствии глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США, Франция), затем продолжилась в формате тет-а-тет. Спустя три часа к Алиеву и Пашиняну вновь присоединились министры иностранных дел двух стран и представители России, США и Франции. В общей сложности переговоры длились три с половиной часа.

Это была первая официальная встреча лидеров Армении и Азербайджана после того, как в Армении к власти пришло правительство Пашиняна. До этого Пашинян и Алиев провели несколько неформальных встреч, после которых напряжение на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск резко спало.