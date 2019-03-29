Канберра, 29 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. У побережья Австралии рыбаки выловили голову огромной акулы, откушенную неизвестным существом. Фотографии своей находки они опубликовали в Facebook.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / Trapman Bermagui

Вес откушенной акульей головы составляет порядка 100 кг. Рыбаки из города Бермаги в австралийском штате Новый Южный Уэльс утверждают, что им попались останки акулы-мако.

Стоит отметить, что акулы мако обитают в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Ученым известны особи длиной 4,5 метра.