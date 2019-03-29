Нью-Йорк, США, 29 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Bank of America, во втором квартале 2019 года средняя стоимость нефти Brent составит $74 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.

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Ещё один крупный банк, британский конгломерат Barclays, ожидает увеличения цены «мирового эталона» в том же периоде до $73 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года нефть Brent прибавила в цене около 28% и находится вблизи рекордных уровней ноября 2018 года.

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