Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы приступить к строительству автомобильного моста, который свяжет будущую дорогу с круговым движением у «Лахта Центра» с улицей Савушкина и Приморским шоссе.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта Центр «

Такие планы изданию «Фонтанка» подтвердили 29 марта в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Работы планируется начать за счет бюджета Петербурга в 2020—2021 годах, чтобы завершить их в 2023 году.

Путепровод будет представлять собой две двухполосные односторонние эстакадные дороги, идущие к улице Савушкина и Приморскому шоссе. Окончательная стоимость проекта будет ясна после завершения идущей сейчас экспертизы.

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Ранее эстакадные съезды от будущей штаб-квартиры «Газпрома» к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина оценивались в 3 млрд рублей. В целом же обеспечение транспортной доступности многофункционального комплекса «Лахта Центр» потребует еще более крупных сумм.

Так, создание магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути обойдется в 4,6 млрд рублей. Еще 980 млн рублей нужно на подземный пешеходный переход к железнодорожной станции «Лахта».

Санкт-Петербург будет претендовать на деньги федерального бюджета для осуществления этого и других транспортных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается активное строительство улиц и проездов для нового делового квартала вокруг многофункционального комплекса «Лахта Центр».

Строительство комплекса «Лахта Центр» велось с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта комплекса — 87-этажный небоскреб высотой 462 метра. Площадь помещений в четырех объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м. Помимо штаб-квартиры «Газпрома» и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются многочисленные общественные пространства.