Рим, 29 марта, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Депутаты парламента Италии от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» подготовили законопроект о запрете делать татуировки и пирсинг детям младше 14 лет, передает Il Messaggero в пятницу, 29 марта.

kalhh Пирсинг

Тот же законопроект предполагает, что граждане в возрасте между 14 и 18 годами смогут сделать татуировку только в том случае, если представят письменное разрешение, подписанное обоими родителями.

Специальное исключение сделано для прокалывания мочки уха: для него будет достаточно письменного согласия одного из родителей.

Одновременно с этим в министерстве здравоохранения Италии сообщили о намерении вывести из продажи девять пигментов для татуировок, которые могут содержать канцерогенные вещества.

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