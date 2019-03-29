Воронеж, 29 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу, заселен в Воронеже. Церемония состоялась 29 марта, в ней по поручению губернатора Александра Гусева принял участие заместитель председателя правительства области Сергей Честикин, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Сегодня жители дома по улице Острогожской, 170/7, в микрорайоне «Ласточкино», в торжественной обстановке получили ключи от своих квартир.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Дом по ул. Острогожская, 170/7, стал первым в России, построенным с применением механизма счетов эскроу

Этот дом стал пилотным объектом в рамках реформирования строительной отрасли. Напомним, теперь, в соответствии с изменениями в законодательстве, застройщики не смогут расходовать деньги дольщиков на строительство — средства граждан будут «замораживаться» на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на первую квартиру к покупателю, и только после этого деньги перечисляются застройщику. Только после этого банк перечисляет средства дольщиков застройщику. Пока применение системы эскроу-счетов при долевом строительстве носит добровольный характер, но с 1 июля 2019 года станет обязательным.

Сергей Честикин подчеркнул, что использование счетов эскроу призвано защитить, прежде всего, интересы дольщика.

«Мы тесно взаимодействуем со всеми застройщиками, которые работают в регионе с привлечением долевого строительства, а в дальнейшем через счета эскроу. В области выстроена очень серьезная система контроля за строительством жилья. Кроме того, ежемесячно вы отправляем в Минстрой отчеты о том, что происходит сейчас на стройках в регионе, как движется возведение домов», — сказал Сергей Честикин.

Напомним, решение о реализации квартир с использованием эскроу-счетов было принято воронежским АО «ДСК» и Сбербанком в августе 2018 года. Из 144 квартир в новом 17-этажном доме от начала продаж до сдачи в эксплуатацию было продано 103. Целью была апробация механизма работы через счета эскроу. Как отметил заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко, готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу теперь подтверждена на практике.