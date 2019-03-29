Екатеринбург, 29 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. В 2018 году жители Свердловской области стали экономить на еде и одежде в условиях повышения тарифов ЖКХ и роста медицинских расходов. Статистику привели в Свердловскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Самое резкое изменение постигло одежду и обувь — на них среднеуральцы стали тратить на 22,7% средств меньше прежнего. В общей доле свердловчане тратят на эти цели около 5,6% своих средств (в среднем — 965 рублей на человека в месяц).

Снизились траты и на покупку предметов для бытовых нужд и бытовой же техники — на 6,8% (4,8% в общем соотношении, 832 рубля на человека в месяц). Меньшие суммы выделяются свердловчанами и на еду — снижение на 2,6% с 2017 годом (35,1% в общей доле, 17 тысяч 300 рублей на человека в месяц).

В статистическом отчёте подчеркивается, что жители области стали больше тратить на коммунальные расходы «в результате роста цен и тарифов». Расходы увеличились на 7% (11,8% в общем соотношении, 2 тысячи рублей).

Также среднеуральцы не стали экономить на лекарствах и медицинских услугах. Траты на них увеличились на 2,8% по сравнению с 2017 годом и составили 4,8% в общей доле (824 рубля).

Напомним, потребительские расходы жителей России перед новогодними праздниками оказались минимальными за последние четыре года. По мнению эксперта Михаила Делягина, эти «достижения» — результат политики нынешних властей, заключающейся в «грабеже людей».