* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 29 марта, 2019, 17:25 — ИА Регнум. После поражения в Сирии и Ираке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении, заявил сегодня, 29 марта, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных.

Исламисты

По словам Ильиных, деятели запрещенной в России группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру.

«Стратегическое поражение халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует начальника Главного управления по противодействию экстремизму РИА Новости.