Рим, 29 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. На официальном сайте Европарламента в пятницу, 29 марта, опубликованы данные проводившегося во всех странах ЕС опроса по выборам в состав самого Европарламента. Показатели незначительно отличаются от данных предыдущего опроса, опубликованных месяцем ранее.

jeffowenphotos В Европарламенте

Статистики Европарламента подтверждают, что две ныне правящие партии, «народники» и «социалисты», теряют часть голосов и совокупное большинство. По новым данным, в сумме они наберут 330 из 750 голосов. Для того, чтобы сохранить контроль над парламентом (и выбирать членов Еврокомиссии), в коалицию придется пригласить по меньшей мере еще одну фракцию.

Результаты опроса свидетельствуют, что третью по величине фракцию Европарламента (если не будут пересмотрены нынешние коалиционные соглашения) сформируют либералы (72 голоса), четвертую — сторонники национальных суверенитетов (блок Маттео Сальвини), которые заметно увеличат численность фракции (61 голос).

Также предполагается, что значительные фракции в новом составе Европарламента по-прежнему будут у консерваторов (53 места) и «зеленых» (51).

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