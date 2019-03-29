Москва, 29 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 8 баллов, что соответствует статусу «многокилометровые пробки», сообщает 29 марта в 16.45 сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

На интерактивной карте столицы красным цветом, обозначающим высокую загруженность улиц, выделены Садовое кольцо, ТТК и другие участки в центре Москвы. Также на карте имеется множество отметок о дорожно-транспортных происшествиях.

По прогнозу сервиса, 8-балльные пробки сохранятся до 18:00, затем ситуация начнёт улучшаться.

Отметим, днём 29 марта на территории Москвы шёл снег.