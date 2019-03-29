Черкесск, 29 марта, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей продажей фальшивой табачной продукцией. Задержаны ее организатор и два активных участника. Изъято более 110 тыс. пачек сигарет на общую сумму около 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе МВД по региону.

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По данным полицейского ведомства, для хранения и сбыта немаркированной табачной продукции злоумышленники использовали 10 торговых помещений. У них также было изъято более 3,887 млн рублей, полученных от незаконной предпринимательской деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные организованной группой в особо крупном размере». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Карачаево-Черкесии был обнаружен незаконный табачный цех по производству сигарет. На складах предприятия было изъято контрафактных табачных изделий без акцизных марок на сумму около 4 млн рублей. Организатором незаконного бизнеса являлся гендиректор одного из коммерческих предприятий в Урупском районе республики.

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