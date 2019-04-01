Москва, 1 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто с главой Газпрома Алексеем Миллером вызвала широкий резонанс в информационном пространстве. Почему Венгрия может приобрести значительно больший вес как в решении украинского вопроса, так и с точки зрения энергетического благополучия ЕС, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

В конце 2019 года между РФ и Украиной истекает срок действия газового транзитного соглашения, новое же еще не заключено. С учетом этого факта решение Будапешта о подписании договора с Газпромом на поставку газа в Венгрию можно считать проявлением разумной дальновидности. Кроме того, по сообщениям пресс-службы МИД Венгрии, эта страна готова к участию в проекте «Турецкий поток» и делает определенные вложения в инфраструктуру. Эти инвестиции должны к началу следующего года обеспечить готовность Венгрии принять новый маршрут поставки газа.

С точки зрения главы Газпрома, «реализация южного транспортного маршрута вполне реальна». Интерес, проявленный Венгрией к российским газовым инициативам, становится важным аспектом, влияющим на выбор и других стран ЕС, которые всё больше склоняются к сотрудничеству с Россией. Упорствовать продолжает лишь Польша, но будет ли эта страна согласна тащить на себе Украину в случае полного прекращения российского газового транзита?

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