Калуга, 29 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Более 1500 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь рамках программы «Профилактика правонарушений в Калужской области», сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при региональном правительстве. Цель программы — снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и недопущения вовлечения в преступность новых лиц.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Участники встречи говорили о том, что в регионе временный приют и социальные услуги предоставлены почти 400 лицам без определенного места жительства. Содействие в трудоустройстве оказано 124 калужанам, освободившимся из учреждений исполнения наказаний, а помощь в поиске работы в свободное от учебы время получили четыре тысячи подростков.

Целевые показатели программы по профилактике преступлений достигнуты. Благодаря предпринятым мерам в 2018 году на территории области удалось стабилизировать уровень подростковой преступности. Так, по сравнению с предыдущим годом количество несовершеннолетних преступников, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, уменьшилось на 14%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужском регионе действует четырехстороннее соглашение, в рамках которого в центры занятости населения направляются резюме на лиц, подлежащих освобождению. Там им оказывается помощь в подборе возможных вариантов трудоустройства или профессиональной подготовки. А на базе областного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства создано отделение социальной реабилитации для освободившихся из мест заключения.