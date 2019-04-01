Минск, 1 апреля, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Спекуляции на тему углубления союзнических отношений России и Белоруссии стали для официального Минска поводом выпрашивать всё новые и новые подачки со стороны России, ничего по факту не делая для достижения заявленной цели. Почему резонансное выступление российского посла Михаила Бабича продемонстрировало наступление совершенно нового этапа, в котором Белоруссии придется серьезно задуматься о соответствии своих слов и дел реальности, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Требование официального Минска о предоставлении нефтегазовых скидок и прочих компенсаций экономического свойства не содержали бы в себе никакого подвоха, согласись Минск гарантировать заключение нового Союзного договора с РФ. Но и реакция белорусского МИД, и критика со стороны как белорусских властей, так и околовластных политических активистов необандеровского толка, свидетельствует, что официальный Минск на углубление союза идти не готов. Так почему Россия должна тратить средства, субсидируя белорусские территории, когда в самой России эти же деньги можно было бы прекрасно потратить на собственное развитие? Ради пустых слов, обращающихся скорее к этапам советской истории, чем перспективам будущего союзничества?

Так что выступлением Михаила Бабича Москва показала, что ответ на попытки навредить союзному строительству со стороны белорусских официальных лиц будет пресекаться четко и корректно. Возможно, именно такая позиция станет сигналом для здоровых сил в белорусской политике, которые увидят в нём готовность со стороны России поддержать их против прозападной и пронеобандеровской части элиты.

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