Москва, 29 марта, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Численность населения России в 2018 году составляла в среднем 146 830 576 человек, что на 11 826 человек меньше, чем в 2017 году. Такие уточнённые данные приводит 29 марта Росстат.

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В январе федеральная служба оценивала численность населения в среднем за 2018 год в 146 837 088 человек. Таким образом, оценка понижена на 6 512 человек.

По состоянию на 1 января 2019 года, согласно обновлённым данным, численность населения составила 146 780 720 человек, что на 13 024 ниже предыдущей оценки.

Напомним, в январе Росстат сообщил, что в России зафиксировано снижение численности населения впервые за десятилетие. В последний раз сокращение населения в стране наблюдалось в 2009 году, после чего его численность ежегодно росла.