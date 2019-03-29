Ярославль, 29 марта, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Доходы художественного руководителя «Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова» Евгения Марчелли в два раза превышают доходы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Евгений Марчелли

Согласно официальной информации, опубликованной на сайтах Министерства культуры РФ и Правительства Ярославской области, совокупный доход худрука Волковского театра в 2017 году составил 5 742 879,48 рубля, тогда как доход губернатора Ярославской области за тот же период — 2 430 442,26 рубля. Информации по итогам 2018 года пока нет. Подать сведения чиновники должны до 1 апреля.

Информация о доходах Евгения Марчелли примечательна в свете заявлений членов труппы ярославского театра имени Волкова о мизерных зарплатах актёров и скудном финансировании театра. В возможности изменить существующее положение дел часть творческого коллектива видит преимущество объединения Волковского театра и Александринки. Так, актриса Александра Чилин-Гири на встрече губернатора Ярославской области с деятелями культуры рассказала, что за 19 лет работы в театре она не смогла ни получить, ни купить себе квартиру.

«Многие сейчас упрекают за упоминания материальных благ (от объединения). Я живу в Ярославле и работаю в театре уже 19 лет. У меня нет возможности получить квартиру или купить её. Я хотела бы квартиру. Я работаю, я налогоплательщик. Но у меня нет квартиры. У нас нет ведомственного какого-то пансионата. У меня нет страховки, которая покрывала бы все проблемы со здоровьем. Это очень важно. Но нас редко слушают. Мы выходим на сцену, красивые, играем… Но при этом у нас есть большое количество проблем, о которых большинство людей даже не слышали. И, конечно, объединение с Александринкой, не слияние, а именно объединение… да, возможно название «первый русский» через какое-то время уйдёт из Ярославля… Кого-то это ранит. Я вижу в этом только плюсы. Большинство людей, здесь сидящих (часть труппы) видят в этом плюсы. Для себя», — сказала Александра Чилин-Гири.

Доход ещё одного автора идеи объединения двух старейших театров России художественного руководителя «Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринский)» Валерия Фокина за 2017 год составил — 10 493 428, 50 рубля.