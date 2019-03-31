Вашингтон, 1 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Борьба за однополярный мир при сохранении собственного лидерства завела США в нелегкую ситуацию. Сможет ли американская политическая элита прекратить внутренний конфликт и выбрать мало-мальски стратегически надежный вариант движения в будущее, рассматривает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

2016 год можно считать переломным, когда США потеряли возможность останавливать рост своих конкурентов, прежде всего, конечно, КНР. Во внутренней политике США не случайно в это же время началась особо интенсивная война элит, сражающихся за сохранение предшествующей стратегии или, напротив, за ее смену. При этом, что парадоксально, первый вариант — оставить всё как есть, с учетом исчерпания либеральной модели глобализации не сулил самим США ничего хорошего. Этот вариант поддерживался набравшей силу еще в конце ХХ века когортой транснациональных элит — формально американских, а в действительности рассматривающих благополучие США как средство, а не как цель.

Тем не менее все усилия этих глобализаторов пошли прахом, особенно после внешнеполитического провала, постигшего США в Сирии. Победа России в этой стране одновременно знаменовала окончательный выбор, сделанный Китаем, который стал проявлять всё более жесткую позицию в ответ на попытки Штатов защитить собственное лидерство любой ценой. После Сирии Россия подтвердила свой статус надежного с военной и внешнеполитической точки зрения партнера, на которой КНР мог бы опереться. Таким образом, взятый президентом США курс на сохранение статуса сверхдержавы, но уже не в глобальном, а в «естественном» для США географическом смысле, выглядит разумным. Но смогут ли США достичь этого состояния, учитывая непрерывное сражение против Трампа в американских верхах?

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