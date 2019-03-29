Ярославль, 29 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России предупредило о нарушении законодательства муниципальную управляющую компанию МУП «Дирекция по управлению и эксплуатации многоквартирных домов и приватизации жилого фонда» города Ярославля. Об этом сообщает официальный сайт ФАС.

Pixabay.com Домофон

На управляющую компанию пожаловалась фирма по обслуживанию домофонов «Строймастер-Домофоны». Компания установила и обслуживала домофоны в жилых домах, которыми управлял МУП.

Управляющая компания начала проводить собрания в этих домах и включать домофоны в состав общедомового имущества. Она начала сама собирать плату за обслуживание домофонов при наличии действующего договора жителей с частной компанией. УФАС посчитало, что это незаконно.

«В соответствии с договорами управления, указанными МКД, на МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля не возложены обязанности по обслуживанию домофонов, и при наличии действующих договоров на техническое обслуживание с ООО «Строймастер-Домофоны» отсутствуют основания для начисления платы за техническое обслуживание и ремонт домофонов», — говорится в предупреждении ведомства в адрес управляющей компании.

УФАС предложило «Управляющей компании» добровольно устранить нарушение законодательства. В противном случае будет возбуждено дело об административном правонарушении.