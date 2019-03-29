Ярославль, 29 марта, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин назвал мудрым решение главы правительства Дмитрия Медведева приостановить объединение Волковского и Александринского театров. Об этом он заявил на встрече с трудовым коллективом, сообщает ТАСС.

Сайт Министерства культуры РФ Валерий Фокин и Владимир Мединский

«Медведев сказал, что этот проект не отменяется, а срок его утверждения будет сдвинут, и решение будет принято после широкого обсуждения», — пояснил Валерий Фокин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского, который начинал процедуру объединения.

Как пояснил Валерий Фокин на встрече с ведущими артистами Александринского театра, от проекта Национального театра России выиграют и Волковский, и Александринка. Также художественный руководитель Александринского театра подчеркнул, что готов встретиться с трудовым коллективом ярославского театра и обсудить концепцию единого театрального объединения.