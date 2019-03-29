Ярославль, 29 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о снижении ставки налога на имущество физических лиц, владеющих объектами коммерческой недвижимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Деньги

Ставку решено снизить с 2 до 1,5% в 2018 году и до 1% в 2019 и последующие годы. Исключение сделано для объектов, стоимостью свыше 300 млн рублей — для них ставка останется 2%. Перечень объектов, попадающих под этот вид налогообложения, определяют региональные власти. В него входят торговые и деловые центры, офисы, предприятия общественного питания.

Как следует из пояснительной записки, потери городского бюджета от этого решения составят 7,5 млн рублей только в 2019 году.

Снизить ставки налога на имущество ранее требовали ярославские бизнесмены. Они утверждали, что после введения исчисления налога от кадастровой стоимости, платежи выросли в разы. В декабре 2018 года аналогичные изменения приняла областная дума для налога на имущество организаций. Правда, власти региона были менее лояльны к бизнесменам и снизили ставку лишь на 0,25% — с 2 до 1,75.

При этом бюджет Ярославля испытывает серьезные проблемы с доходами, а муниципальный долг достиг максимального предела, из-за чего городские власти в 2019 году пошли на отмену ряда городских льгот.