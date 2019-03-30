Копенгаген, 30 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Метод затягивания с ответом, взятый на вооружение официальной Данией в противостоянии «Северному потоку — 2», уже стал причиной крупных экономических потерь для стран-участников проекта и может стоить ей испорченных отношений с основным торговым партнером — Германией. Почему, несмотря на такие угрозы, Копенгаген продолжает попытки «усидеть на двух стульях», не ссорясь окончательно ни с Германией, ни с США, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трою. Около 1760 года

Простым пассивным сопротивлением «СП-2» на уровне внесения поправок в собственное законодательство Дания не ограничивается: ее ставка на проект «Балтийская труба» предполагает альтернативный путь поставки в Европу природного газа из Норвегии. Долгое время этот проект оставался замороженным из-за нерентабельности, но теперь с подачи Польши об этом проекте снова заговорили.

Дания, даже с учетом меньшей рентабельности «Балтийской трубы», могла бы получить выгоду от участия в обоих проектах, но, как видно, предпочитает действовать в ущерб себе и остальным странам ЕС в целом. Возможности именно Дании осуществлять такую линию поведения обеспечиваются ее особым статусом в ЕС, позволяющим ей раз за разом проявлять большую активность во всякого рода антироссийских проектах США, от пресловутых экономических санкций, до бойкота чемпионата по футболу. Такая позиция Дании, демонстрирующей верность США в ущерб своим соседям, не может преодолеть изменение отношения к России в позитивную сторону. Но выходить из роли троянского коня США в ЕС Дания, похоже, не собирается.

Читайте статью Дания — троянский конь США в Европе и другие публикации Александра Карпова.