Варшава, 30 марта, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Вопрос о приглашении Польшей представителей России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны разделил мнения канцелярии польского президента Анджея Дуды и МИД. О том, как столкнулась «логика современности» с «исторической логикой» в исполнении официальной Варшавы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Освобожденная Варшава. 1945

В начале февраля этого года тогдашний заместитель министра польского МИД Бартош Чихоцкий рекомендовал направить приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, президенту России Владимиру Путину. Но эта рекомендация была проигнорирована, причем администрация президента Польши, устами главы президентской канцелярии Кшиштофа Щерского объяснила этот факт тем, что приглашены представители тех стран, «с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

Российский МИД выпустил соответствующее заявление, указав на «искривленное мировоззрение польской администрации», которая позволила себе проигнорировать Россию, а, значит и ее вклад в дело победы над фашизмом. Но в данном случае важно, что точка зрения, альтернативная антироссийской официальной, уже прозвучала в самой Польше. Польский МИД продемонстрировал здравомыслие, но если курс, взятый польским президентом на обретение всё большего политического веса, продолжится, а принципы концепции Троеморья (руководимого Польшей европейского блока) возобладают, то призывы к налаживанию отношений с Россией в Польше могут и вовсе затихнуть.

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