Минск, 29 марта, 2019, 15:58 — ИА Регнум. «Не могу сказать, какими силами будет организовано шествие «Бессмертного полка» в Минске 9 мая 2019 года, но оно пройдёт», — заявил ИАREGNUM учредитель минского ОО «Бессмертный полк» Валерий Драко, оценивая вынесенное 27 марта Минским городским судом решение признать законным отказ ГУЮ Мингорисполкома в регистрации общественного объединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

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Валерий Драко выступил 27 марта в Минском городском суде с развёрнутой аргументацией безосновательности отказа главного управления юстиции Мингорисполкома в государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк». Как и другие представители созданной в 2018 году организации, он цитировал конституцию и законы Белоруссии, указывал на искусственные препятствия со стороны регистрирующего органа, констатировал формализм и целенаправленное противодействие реализации гражданами своих законных прав и интересов.

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Как и другие выступавшие в Мингорсуде учредители ОО «Бессмертный полк», Драко уверен: правда на их стороне, поэтому они будут добиваться государственной регистрации. Тем более что деятельность от имени незарегистрированной властями организации уголовно наказуема (если только за неё не вступаются представители США и ЕС).

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Драко отметил, что «в республике начали расти, как грибы после хорошего дождя, координаторы нашего движения» — движения «Бессмертный полк», проводящего ежегодную акцию в белорусских городах в День Победы. Из всех областных центров наиболее проблематично проводить шествие в Минске, и в этом очевидная «заслуга» местных чиновников.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Валерий Драко (г.Минск)

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«Мы решили действовать на опережение и подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия 9 мая, — сообщил Драко. — В заявке мы указали прошлогодний путь прохождения шествия 9 мая, маршрут: площадь Якуба Коласа — площадь Победы».

Какое решение по этой заявке вынес или вынесет Мингорисполком, заявителям пока не известно. Они намерены записаться на приём к председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. У координаторов ежегодной праздничной акции есть ряд вопросов, помимо организации шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

Драко констатировал, что уже начали появляться «самозванцы», пытающиеся взять на себя функции координаторов праздничной акции. Он также отметил, что традиционное шествие пройдёт как обычно — благодаря самоорганизации людей, которые и ранее не тяготели к формализму и бюрократизму.

«Люди придут сами. Мы не знаем абсолютного большинства людей — они не члены наших организаций и партий. Мы не можем им сказать «да» или «нет». Они готовятся, и они выйдут», — уверен Драко.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Учредители минского ОО Бессмертный полк

Он также считает, что «надо мэру эту тревогу передать» (в Минске нет избираемого мэра — есть председатель исполнительного комитета, которого назначает Александр Лукашенко, — прим. Ред.). Тревогу у координаторов шествия «Бессмертного полка» и учредителей одноименной организации вызывает и позиция минского чиновничества, и организационные вопросы, и кампания по дискредитации неформальной народной акции в националистической прессе, и многое другое.

«Уважаемый: если обструкции подвергается и наше общественное объединение, и шествие «Бессмертного полка», то думай, как ты будешь справляться с этими людьми, кто и как их поведёт до площади Победы», — примерно так звучит вопрос, который координаторы праздничной акции видят в повестке.

Драко отметил также, что оргвопросы шествия «нельзя просто так решить» одномоментно перед самим мероприятием — нужна заблаговременная обстоятельная беседа, к которой учредители ОО «Бессмертный полк» и координаторы шествия готовы. Вопрос в том, найдёт ли время для такого разговора председатель Мингорисполкома и удастся ли решить непростые вопросы, учитывая сложившуюся ситуацию.

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Ранее уже сообщалось, как власти Белоруссии дважды отказали в госрегистрации учреждённой в 2018 году организации «Бессмертный полк». Решение регистрирующего органа в Мингорсуде пытались обжаловать Леонид Школьников, Василий Зеликов, Валерий Драко и Генрих Симановский. Ответчика представляла главный специалист ГУЮ Мингорисполкома Оксана Драчан. Удовлетворяя регистрирующий госорган, судья Мингорсуда Елена Муренцова огласила решение: «В удовлетворении жалобы на отказ ГУЮ Мингорисполкома в государственной регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» отказать».

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Мингорсуд. На фото слева направо: Василий Зеликов, Генрих Симановский, Леонид Школьников и Валерий Драко

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На следующий день после заседания Мингорсуда, 28 марта Александр Лукашенко на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском заявил: «Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи». Участие в церемонии принял федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.