Иерусалим, 30 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Институт демократии переживает кризис в современном мире, чему подтверждением служат многие политики разных стран, избрание которых дало старт буре возмущения, выразившейся как в элитных конфликтах, так и возмущении широких народных масс. О том, как можно улучшить «самую лучшую» по мнению Уинстона Черчилля, демократическую систему, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Ярчайшими примерами крайне вредной пробуксовки, поразившей политические системы, могут служить ситуации с обвинениями президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. И в том, и в другом случаях речь идет о потоке беспочвенных обвинений, вызывающих шквал дискуссий и препятствующих нормальной работе власти. Причем отличительной чертой нынешних конфликтов, поразивших, казалось бы, развитые и устойчивые демократии, стала как раз опора обвинителей на разного рода измышления и домыслы. Азарт политической борьбы превозмог как принцип общественной пользы, так и соображения самой насущной прагматики. Но что именно бы могла противопоставить демократия как система угрозам превращения ее в поле бесконечных и беспочвенных по существу раздоров?

Пожалуй, первое, с чего стоило бы начать, это введение определенных фильтров, которые препятствовали бы попаданию в политику высокого уровня людей случайных, с низким культурным и интеллектуальным уровнем. Да и о моральном облике кандидатов в депутаты было бы не грех задуматься. Если не сделать хотя бы этих шагов, демократии во многих странах рискуют быть погребенными под ворохом некомпетентности и узкоклановых разборок безответственных и не обладающих стратегическим мышлением «политиков».

Читайте статью Задумаемся о качестве избранных во власть и другие публикации Авигдора Эскина.