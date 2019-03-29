Вашингтон, 29 марта, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сенатор-республиканцев Рэнд Пол обвинил разведывательное сообщество администрации Барака Обамы в том, что оно подсылало своих «шпионов» в предвыборную кампанию Дональда Трампа, сообщает 29 марта The Washington Examiner.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

Ранее, блокируя резолюцию о публикации всего доклада о расследовании «сговора с Россией», Пол потребовал, чтобы Конгрессу также была предоставлена информация о том, имели ли место злоупотребления властью со стороны членов администрации Барака Обамы, и насколько они были вовлечены в выборы, а также могли ли они проникнуть в кампанию Дональда Трампа с целью дискредитации.

Пол утверждал, что источник рассказал ему о попытках министерства юстиции получить информацию о кампании Трампа во время президентства Обамы. В частности, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и директор ФБР Джеймс Коми «отправили шпионов», чтобы добыть информацию о кампании Трампа после того, как они получили так называемое досье Трампа. Документ содержит негативную информацию о Трампе и его отношениях с Россией.

«Мой источник говорит мне, что разведывательное сообщество — разведывательное сообщество Обамы, Бреннан, Клэппер, Коми, — они были разочарованы, потому что у них было это русское досье, но никто не верил, что оно было правдиво», — говорит сенатор.

Бывший британский шпион Кристофер Стил составил досье после того, как был нанят оппозиционной исследовательской фирмой Fusion GPS. Адвокат кампании Хиллари Клинтон и Демократического национального комитета нанял фирму для проведения исследований против Трампа.

«Это не поддавалось проверке, они ничего не могли из этого извлечь, — объяснил Пол. — Поэтому они послали шпионов в кампанию Трампа, и пытались провести чиновников Трампа, чтобы те признали, что работают с Россией. Это не сработало».

Как сообщало ИА REGNUM, Рэнд Пол заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». 24 марта министерство юстиции передало Конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». В нем сказано, что никаких доказательств сговора Трампа с Россией нет.