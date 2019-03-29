Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу приняло к своему производству уголовное дело о дерзком разбойном нападении на городскую больницу №40 в Курортном районе Северной столицы. При нападении, которое произошло 29 марта, преступники угрожали ножом и избили главврача.

Gov.spb.ru Больница №40 в Сестрорецке

Как стало известно, утром 29 марта двое злоумышленников, одетых в медицинские халаты и колпаки, с медицинскими масками на лицах, под угрозой ножа избили главврача больницы, а также начальников информационного центра и отдела материального обеспечения медучреждения.

Забрав из сейфа больницы 200 тыс. рублей, разбойники скрылись с места происшествия.

«Создана следственная группа из наиболее опытных следователей, а также следователей-криминалистов. Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, и лиц совершивших данное преступление», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главка.

Как уточняет издание «Фонтанка», нападение на медучреждение на улице Борисова, 9, произошло около 11:30 мск. Преступники в белых халатах не вызвали подозрений у персонала и смогли пройти в кабинет главврача, 55-летнего Сергея Щербака. Ему они нанесли несколько ударов кулаками.