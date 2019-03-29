Москва, 29 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В России стартовали продажи спецверсии кроссовера Duster Adventure от компании Renault, 29 марта сообщается на сайте «Автоновости дня».

Avtonovostidnya.ru Спецверсия кроссовера Duster Adventure 4х4

Внешний вид нового Duster Adventure стал более брутальным. Авто имеет эксклюзивный цвет кузова — темно-серый металлик. Задние стекла модели затонированы, а 16-дюймовые легкосплавные диски имеют черный цвет. В салоне у новинки комбинированная отделка, с фирменной прострочкой и логотипами Adventure.

У новинки новая аудиосистема Radio Connect с поддержкой системы R&Go, которая позволяет дистанционно управлять рядом функций машины со смартфона.

По заказу покупателя автомобиль могут оснастить датчиками давления в шинах и системой помощи при подъеме.

У автомобиля полный привод. Под капотом машины может быть как бензиновый, так и дизельный моторы, которые работают в паре с «механикой» или «автоматом».

Цена на обновленное авто начинается с 1 032 990 рублей.

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