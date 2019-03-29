У российских дилеров появилась спецверсия кроссовера Duster Adventure
Москва, 29 марта, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В России стартовали продажи спецверсии кроссовера Duster Adventure от компании Renault, 29 марта сообщается на сайте «Автоновости дня».
Внешний вид нового Duster Adventure стал более брутальным. Авто имеет эксклюзивный цвет кузова — темно-серый металлик. Задние стекла модели затонированы, а 16-дюймовые легкосплавные диски имеют черный цвет. В салоне у новинки комбинированная отделка, с фирменной прострочкой и логотипами Adventure.
У новинки новая аудиосистема Radio Connect с поддержкой системы R&Go, которая позволяет дистанционно управлять рядом функций машины со смартфона.
По заказу покупателя автомобиль могут оснастить датчиками давления в шинах и системой помощи при подъеме.
У автомобиля полный привод. Под капотом машины может быть как бензиновый, так и дизельный моторы, которые работают в паре с «механикой» или «автоматом».
Цена на обновленное авто начинается с 1 032 990 рублей.
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