Киев, 29 марта, 2019, 16:19 — ИА Регнум. На Украине добродетель уступает деньгам, заявил глава миссии ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, сообщило 29 марта информационное агентство «УНН».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко в Европе

"Один не очень приятный момент — стоимость избирательной кампании очень увеличилась. Это показывает, что на Украине добродетель всё же не может преодолеть финансовый интерес. Многие видят выборы как финансовую возможность, которая стоит, чтобы вкладывать туда средства», — отметил чиновник.

Он добавил, что президентские выборы на Украине решают очень многое, а также выразил надежду на то, что после выборов Украина станет более добропорядочной страной.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты оценивают затраты отдельных кандидатов в президенты Украины на избирательную кампанию в $300 млн. К примеру, на действующего президента Украины Петра Порошенко работают несколько миллионов платных агитаторов.

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